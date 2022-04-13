تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

شن رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر هجوما عنيفا على الشاعرة أميرة البيلي مما تسبب في بكائها على الهواء اثناء القاها احدث قصائدها .

اميرة البيلي تتعرض للتنمر

تعرضت الشاعرة اميرة البيلي الي حملة كبيرة من التنر بسبب قصيدتها “ ان مليت” والتي جاءت من كلماتها :تعبت فقمت كلمته مانا بنته هيفهمني .. ويفهم اني محتاجة يكلمني ويسمعني ويفهم اني مخنوقة وحضنه بس هيساعني في كلمته.

الو ؟

هو انت ليه ساكت ؟ ألو فيا حجات ماتت !

الو تعبانة في أسمعني ..

يرد يقول وايه يعني ؟

مما جعل رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من تلك الكلمات ويصنعوا الكوميكس الساخر منها الا انه في ذات الوقت دشن مجموعة اخرى من النشطاء هاشتاج لدعم اميرة البيلي تحت اسم ادعموا اميرة البيلي .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.