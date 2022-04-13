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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-4-2022

الخضروات
الخضروات

تباينت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-4-2022،  اليوم الحادي عشر من شهر رمضان ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الطماطم في سوق العبور 11.5 جنيه، والبطاطس 4.5 جنيه والملوخية بـ 10 جنيهات للكيلو.

وكانت أسعار الخضراوات شهدت ارتفاعا كبيرا في السعر مع بداية شهر رمضان المبارك، وكانت قد وصل سعر الطماطم إلى 20 جنيها والفلفل إلى 45 جنيها، وورق العنب إلى 100 جنيه.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 13-4-2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.
سعر الطماطم  اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 11.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 8 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.
أسعار الخضروات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 7 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 12 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 13 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 13 جنيها، وتراجع الفلفل الألوان إلى 15  جنيها للكيلو الواحد، وارتفعت الملوخية إلى 10جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 7 جنيهات، والثوم بـ 6جنيهات، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات، وورق العنب بـ 35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 3.75 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 7 جنيهات، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، و التفاح الجولدن 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة 6 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 15 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ15 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

 

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