أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحكمة من فرض الصيام.. فيديو

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ قول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، يوضح حكمة الله عز وجل من فرض الصيام، وهي الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى.



وأضاف تمام في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "الله لم يفرض الصيام علينا لمجرد ان نمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، وقال النبي رُب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش .. أي أنه لم يحقق المقصد الذي أراده الله سبحانه وتعالى".

وتابع، أن النبي قال "خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له"، موضحًا أن رمضان فرصة عظيمة وزمن مبارك لمغفرة الذنوب وعتق الرقاب من النار: "لازم كل واحد فينا تبقى عينه على الصيام الظاهري، وعينه التانية تبقى على المقصد والهدف، وهي تحصيل التقوى".

وأكد، أن تحصيل التقوى يكون من خلال مراعاة أداب وأحكام الصيام، فالصيام ليست الامتناع عن الطعام والشراب فقط، مشيرًا إلى أن العلماء أكد ان هناك صيام العوام، ويتمثل في الامتناع عن الطعام والشراب، وصيام الخواص، وهو صوم كل الجوارح مثل العين واللسان والأذن واليد، كما أن الذنوب في رمضان مضاعفة مثل الحسنات التي تُضاعف أيضا.