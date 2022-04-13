محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس لمتابعة سير الامتحان التجريبي في العلوم

"البابل شيت"..

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين، وبورسعيد الإعدادية بنات وذلك لمتابعة سير وانتظام الامتحان التجريبي "البابل شيت" في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي يطبق بمحافظة بورسعيد كأول محافظات الجمهورية، ويقوم على ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بداية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، رافقه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

لمتابعة سير الامتحان التجريبي "البابل شيت" في مادة العلوم محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس

وتفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، وأطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول ٱرائهم في النظام الجديد للامتحان " البابل شيت " وذلك من خلال سؤاله الطلاب حول مدى سهولة او صعوبة الامتحان، ومدى إدراكهم لأسلوب الإجابة بنظام البابل شيت، كما تأكد من الطلاب حول ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي.

لمتابعة سير الامتحان التجريبي "البابل شيت" في مادة العلوم محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس

وخلال حديثه مع الطلاب والطالبات، حرص محافظ بورسعيد عن سؤالهم حول مدى رضاهم عن النظام الجديد "البابل شيت"، حيث أكد الطلاب والطالبات أن نظام البابل شيت أفضل من النظام السابق، والذي يتيح الوقت الكافي للإجابة عن الأسئلة ويساعد الطالب على التفكير وعدم الاعتماد فقط على أسلوب الحفظ للمادة العلمية.

لمتابعة سير الامتحان التجريبي "البابل شيت" في مادة العلوم محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس

وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحاني الجديد والتفاعل معه، موجها الطلاب والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الإجابة وعدم التوتر، لافتا أن البابل شيت يتيح سرعة تصحيح الامتحانات وظهور النتائج في اليوم التالي للامتحان.

لمتابعة سير الامتحان التجريبي "البابل شيت" في مادة العلوم محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس

وفي نفس السياق، تبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الالتزام بالحضور في المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسي خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد، مشيرا أن نظام البابل شيت يساعد الطالب على الاعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التي تهدر وقت ومجهود الطالب، كما وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسي والذي يساهم في تنمية مهاراتهم و تفكيرهم.

لمتابعة سير الامتحان التجريبي "البابل شيت" في مادة العلوم محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس

وكان محافظ بورسعيد قد عقد اجتماع لاستعراض تفاصيل نظام " البابل شيت "، والذي يقوم على ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، وستتميز عملية التصحيح بالدقة الشديدة ومحدودية حدوث مشكلات في ظل قدرة برنامج التصحيح الإلكتروني على تحديد المشكلات والعمل على حلها، كما يتميز البرنامج المستخدم في التصحيح بسرعة الإنجاز من خلال "الماسح الضوئي" المستخدم بسرعة من 80 إلى 100 ورقة في الدقيقة.

لمتابعة سير الامتحان التجريبي "البابل شيت" في مادة العلوم محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس

يذكر أن الامتحان الواحد له 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها، وتتكون الورقة من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية، ويسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود"، وعلى الطالب أن يظلل إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، ولكنه عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.