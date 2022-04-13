تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بازار بورسعيد الجديد، وذلك لمتابعة سير العمل داخل البازار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، حيث قام المحافظ بالمرور على محال البازار و شدد على البائعين عدم التلاعب في الأسعار.

للاطمئنان على توافر السلع الغضبان يتفقد بازار بورسعيد الجديد

وأكد محافظ بورسعيد، أن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري، للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري، في مواجهة سوق الأسماك الحديث ويقدم أسعار مخفضة للمواطنين ، ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق التسوق.

للاطمئنان على توافر السلع الغضبان يتفقد بازار بورسعيد الجديد

وأضاف محافظ بورسعيد أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، والمنطقة أصحبت مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا، ويعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.