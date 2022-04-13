عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على توافر السلع.. الغضبان يتفقد بازار بورسعيد الجديد

للاطمئنان على توافر
للاطمئنان على توافر السلع الغضبان يتفقد بازار بورسعيد الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بازار بورسعيد الجديد، وذلك لمتابعة سير العمل داخل البازار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، حيث قام المحافظ بالمرور على محال البازار و شدد على البائعين  عدم التلاعب في الأسعار.

للاطمئنان على توافر السلع الغضبان يتفقد بازار بورسعيد الجديد

وأكد محافظ بورسعيد، أن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري، للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري، في مواجهة سوق الأسماك الحديث ويقدم أسعار مخفضة للمواطنين ، ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق التسوق.

للاطمئنان على توافر السلع الغضبان يتفقد بازار بورسعيد الجديد

محافظ بورسعيد يتابع موقف توافر السلع الأساسية الغذائية

وأضاف محافظ بورسعيد أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، والمنطقة أصحبت مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا، ويعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.

للاطمئنان على توافر السلع الغضبان يتفقد بازار بورسعيد الجديد
بورسعيد محافظ بورسعيد بازار بورسعيد السلع الغذائية سوق الأسماك اللواء عادل الغضبان الخدمات المقدمة للمواطنين توافر السلع الغذائية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف تفاصيل جديدة عن منفذ حادث مترو نيويورك

ميدو يكشف مفاجأة في تشكيل الجهاز الفني للمنتخب المصري

تعافى الجميع.. رئيس بيلاروس: بوتين أوقف جميع فيروسات كورونا حول العالم

الجامع الأزهر يطلق مبادرة "ألف دعوة إفطار" يوميًّا للطلاب الوافدين

روسيا تهدد أمريكا والناتو باستهداف مركباتهم الناقلة للسلاح في أوكرانيا

في رمضان !.. لماذا حضر إفيه عمرو مصطفى في مباراتي تشيلسي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

حكم قراءة القرآن من الهاتف وتأخير العشاء وصلاة التراويح بالمنزل ..فيديو

الإفتاء تحدد أفعال تبطل الصيام بين الزوجين.. فيديو جراف

ماذا قال ضياء السيد عن كيروش ومحمد صلاح والفيديوهات المسربة "فيديوجراف"

تفاصيل تداول الصحف الكورية لـ مسلسل الكبير أوي 6 .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ