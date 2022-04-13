أمين الغرف التجارية: الفرص المتاحة للاستثمارات الصينية في مصر كبير.. فيديو

قال ضياء حلمي، الامين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، إن الفرص المتاحة للإستثمارات الصينية في مصر كبير، مؤكدا أن الصين يمكنها أن تتعاون مع مصر لإنشاء مصانع جديدة لأجهزة المحمول والحواسب الألية.

وأضاف ضياء حلمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الصين تنفذ مشروع القطار المكهرب بمدينة العاشر، ومشروع أبراج العلمين، مشيرا إلى أن هناك 120 شركة صينية لها إستثمارات في مصر.

وتابع الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، ان الطاقة الخضراء مستقبل الطاقة العالمية، مؤكدا أن مصر تمتلك طاقة الرياح، وتتعاون مع الصين في استخدام تلك الطاقة.

وأشار ضياء حلمي، التبادل التجارى والإقتصادي الي تقوم به مصر مع دولة عملاقة صناعيا مع الصين، له تأثير ايجابي خاصة بعد فترة كورونا والأحداث السياسية الأخيرة.