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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر: سعيدة بعرض مسلسل بيت الشدة على "صدى البلد" |خاص

وفاء عامر
وفاء عامر

عبّرت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بنجاح مسلسلها “بيت الشدة” الذي يعرض على قناة صدى البلد.

وقالت في تصريحات لـ “صدى البلد”: “سعيدة جداً بردود الأفعال على مسلسل بيت الشدة فهو تجربة مميزة جداً بالنسبة لي، وسعيدة بعرضه على قناة صدى البلد، فالمسلسل لاقي مشاهدات مرتفعة والناس تتابعه بشكل جيد”.

كما أكدت وفاء عامر، إن حالتها الصحية تحسنت بعد تعرضها لاجهاد شديد اثناء تصوير مسلسل “راجعين يا هوى” مع خالد النبوي، وانها مازالت مستمرة في التصوير.

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قصة مسلسل “بيت الشدة” 

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق، ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور، وهى عدم السير وراء الدجالين.

تجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية و تحاول الاستيلاء علي الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها .

أبطال مسلسل “بيت الشدة” 

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.

ويعرض مسلسل "بيت الشدة"، عبر شاشة قناة “صدى البلد” و "ten" فى دراما رمضان ٢٠٢٢.

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر بيت الشدة صدى البلد TEN محسن منصور الشعوذه

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