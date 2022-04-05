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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيت الشدة الحلقة 4.. وفاء عامر تطلب مساعدة جن جدها لتنفيذ مخططها

مسلسل بيت الشدة
مسلسل بيت الشدة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 4 تطورا جديدا فى الأحداث حيث قامت “فلك” بالحديث مع جن جدها الأصلان والذى ظهر فى جسد ابنها والذى يقوم بدوره “محمد مهران" او “سيف” وتطلب منه مساعدتها فى تنفيذ مخططها. 

 

ويتطرق مسلسل بيت الشدة الحلقة 4 الى الدكتورة “مها احمد” والتى تحاول مساعدة اهل حارتها بمعالجتهم وتوفير الدواء اللازم لهم حتى تصطدم بابنة فلك والتى تطلب كمية من الدواء لإسعاف شقيقها المريض. 

وتنافس الفنانة وفاء عامر في رمضان هذا العام بـ مسلسل بيت الشدة، وهو أول عمل درامي لها من بطولتها المطلقة تشارك به في موسم رمضان، والذي تأمل أن يحقق النجاح المرجو منه، خاصة أن هذا العمل يعتمد بشكل كبير على بطولتها الى جانب مجموعة من النجوم.

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل مسلسل “بيت الشدة” وقنوات العرض.

قصة مسلسل “بيت الشدة” 

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق، ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور، وهى عدم السير وراء الدجالين.

و تجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية و تحاول الاستيلاء علي الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها .

أبطال مسلسل “بيت الشدة” 

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.

برومو مسلسل “بيت الشدة” 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بيت الشدة” برومو العمل الذى ينافس فى رمضان المقبل، وظهر فى البرومو حالة من التشويق والإثارة، حيث يعتمد بشكل كبير على جانب من الرعب حيث يناقش قضية السحر والشعوذة من خلال وجود الأبطال فى بيت مهجور.

قنوات عرض مسلسل “بيت الشدة”

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة"، عرض العمل عبر شاشة قناة “صدى البلد” و "ten" فى دراما رمضان ٢٠٢٢.

ونشرت قناة “صدى البلد” بوسترات خاصة لأبطال العمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون العمل ضمن خريطة الأعمال الدرامية التى ستعرضها بالموسم، وعلقت علها :"اختفاء وإثارة ورعب.. بيت مهجور ورجع اتفتح تانى، نجوم مسلسل بيت الشدة هتشوفوهم بشكل تانى خالص، رمضان نورنا".

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