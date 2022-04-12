مسلسل بيت الشدة الحلقة 11.. حمل وفاء عامر بدون زواج

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 11 تطورات جديدة فى الاحداث حيث كشفت حمل “فلك” أو وفاء عامر من ابن عمها سرا وبدون علم أهلها.

وبمجرد اكتشاف والدة فلك هذا الامر تقرر ان تجبر ابن عم فلك على الزواج منها، بينما يكتشف “مختار” او احمد وفيق ان زوجته مصابة بمرض السكر والضغط بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة.

وتنافس الفنانة وفاء عامر في رمضان هذا العام بـ مسلسل بيت الشدة، وهو أول عمل درامي لها من بطولتها المطلقة تشارك به في موسم رمضان، والذي تأمل أن يحقق النجاح المرجو منه، خاصة أن هذا العمل يعتمد بشكل كبير على بطولتها الى جانب مجموعة من النجوم.

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل مسلسل “بيت الشدة” وقنوات العرض.

قصة مسلسل “بيت الشدة”

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق، ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور، وهى عدم السير وراء الدجالين.

وتجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية و تحاول الاستيلاء علي الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها .

أبطال مسلسل “بيت الشدة”

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.

برومو مسلسل “بيت الشدة”

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بيت الشدة” برومو العمل الذى ينافس فى رمضان المقبل، وظهر فى البرومو حالة من التشويق والإثارة، حيث يعتمد بشكل كبير على جانب من الرعب حيث يناقش قضية السحر والشعوذة من خلال وجود الأبطال فى بيت مهجور.

قنوات عرض مسلسل “بيت الشدة”

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة"، عرض العمل عبر شاشة قناة “صدى البلد” و "ten" فى دراما رمضان ٢٠٢٢.

ونشرت قناة “صدى البلد” بوسترات خاصة لأبطال العمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون العمل ضمن خريطةو الأعمال الدرامية التى ستعرضها بالموسم، وعلقت علها :"اختفاء وإثارة ورعب.. بيت مهجور ورجع اتفتح تانى، نجوم مسلسل بيت الشدة هتشوفوهم بشكل تانى خالص، رمضان نورنا".