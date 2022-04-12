عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بيت الشدة الحلقة 11.. حمل وفاء عامر بدون زواج

وفاء عامر
وفاء عامر

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 11 تطورات جديدة فى الاحداث حيث كشفت حمل “فلك” أو وفاء عامر من ابن عمها سرا وبدون علم أهلها. 

وبمجرد اكتشاف والدة فلك هذا الامر تقرر ان تجبر ابن عم فلك على الزواج منها، بينما يكتشف “مختار” او احمد وفيق ان زوجته مصابة بمرض السكر والضغط بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة. 

وتنافس الفنانة وفاء عامر في رمضان هذا العام بـ مسلسل بيت الشدة، وهو أول عمل درامي لها من بطولتها المطلقة تشارك به في موسم رمضان، والذي تأمل أن يحقق النجاح المرجو منه، خاصة أن هذا العمل يعتمد بشكل كبير على بطولتها الى جانب مجموعة من النجوم.

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل مسلسل “بيت الشدة” وقنوات العرض.

قصة مسلسل “بيت الشدة” 

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق، ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور، وهى عدم السير وراء الدجالين.

وتجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية و تحاول الاستيلاء علي الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها .

أبطال مسلسل “بيت الشدة” 

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.

بيت الشدة الحلقة 9.. وفاء عامر تحاول الإيقاع بابن أحمد وفيق

بيت الشدة الحلقة 8.. وفاءعامر تتخلص من زوجها وتواجه أحمد وفيق

برومو مسلسل “بيت الشدة” 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بيت الشدة” برومو العمل الذى ينافس فى رمضان المقبل، وظهر فى البرومو حالة من التشويق والإثارة، حيث يعتمد بشكل كبير على جانب من الرعب حيث يناقش قضية السحر والشعوذة من خلال وجود الأبطال فى بيت مهجور.

قنوات عرض مسلسل “بيت الشدة”

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة"، عرض العمل عبر شاشة قناة “صدى البلد” و "ten" فى دراما رمضان ٢٠٢٢.

ونشرت قناة “صدى البلد” بوسترات خاصة لأبطال العمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون العمل ضمن خريطةو الأعمال الدرامية التى ستعرضها بالموسم، وعلقت علها :"اختفاء وإثارة ورعب.. بيت مهجور ورجع اتفتح تانى، نجوم مسلسل بيت الشدة هتشوفوهم بشكل تانى خالص، رمضان نورنا".

وفاء عامر أبطال مسلسل بيت الشدة مسلسل بيت الشدة اخبار وفاء عامر الفنانة وفاء عامر Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

هل يجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن من الهاتف .. الأزهر يوضح

موضوعات متعلقة

أخبار الفن|توفيق عبدالحميد يعتزل الفن نهائيا.. وتطورات الحالة الصحية لعبد الرحمن أبوزهرة

لم تعلن عن ديانتها.. قصة تعرض سلاف فواخرجى لفقدان البصر

عملية فى الحوض.. تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وجوه الحلقة 10.. حنان مطاوع تخون زوجها ومروان يهدده بالقتل

أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

شغل في العالي الحلقة 10.. العندليب الأسمر حاضر بقوة وخناقة بسبب فتاة

فى ذكرى العاشر من رمضان.. محاربون بدرجة نجوم وحكايات مخلوطة بالدم

فى ذكرى العاشر من رمضان.. أحمد بدير يروى تفاصيل مشاركته بحرب أكتوبر

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة.. مجلس الوزراء يوافق على قانون بشأن حظر زواج الأطفال| تفاصيل

يوفر مليارات الجنيهات.. الزراعيين تطالب بتدخل رئاسي لحل مشاكل استيراد تقاوي الخضر

فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر يونايتد في التصنيف العالمي للأندية

منها السيارات.. سلع تستحق الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للقانون

السفارة الأمريكية في أوكرانيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية في بوزوفا قرب كييف

منها الجبن الدمياطي والكشك.. وزيرة التجارة تشكل لجنة لإعداد مواصفات للأغذية التقليدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ