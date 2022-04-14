الشباب والرياضة تدشن ألعابا افتراضية برعاية مصرية وممتدة لإفريقيا.. فيديو

خطوات للمستقبل حديث مستمر داخل أروقة الشباب والرياضة عن تدشين العاب إفتراضية تحمل الهوية المصرية بدخول أسلوب جديد للألعاب تصل استثمارات لمليارات بعد تدريب آلاف الشباب على نظم البرمجة.

هناك مجموعة من الألعاب سيتم البداية بها مع تحضير وتجهيز لباقي الألعاب وذلك نظام حديث على مستوى العالم وهذا فكر خارج الصندوق و يمثل رعاية مصرية تمتد لأفريقيا.

دراسات مستفيضة لأولويات السوق الإقليمي والعالمي وإضافة لوضع و تصورات جادة لمتطلبات السوق وسبل تنفيذها ؛ وذلك يعتبر بمثابة مصنع لإنتاج وتخريج شباب من المبرمجين والمطورين في مجال الألعاب الإلكترونية وهذا تحدي للعالم كله يتسابق فيه .