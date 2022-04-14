النجم الساحلي يخطر الأهلي بالتزامه بسداد غرامة كوليبالي في موعدها رغم هروبه

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تلقي مسئولو القلعة الحمراء خطاباً رسمياً من النجم الساحلي جاء فيه تأكيدهم على الالتزام بسداد ٥٠٠ ألف دولار دفعة جديدة من مستحقات غرامة سليماني كوليبالي يوم ١ يونيو المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مسئولو النجم الساحلي أكدوا التزامهم بسداد قيمة العقوبة الموقعة على الأيفواري سليماني كوليبالي رغم هروبه من النادى التونسى مؤخرا، ورفض العودة للتدريبات الجماعية.

وأتم شبانة، الأهلى اتفق مع النجم الساحلى على تقسيط غرامة كوليبالى المقدرة بنحو قدره مليون و880 ألف دولار على أربعة أقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 ألف دولار وتم دفع قيمه القسط الأول منذ شهر يناير الماضي

وكان قد هرب كوليبيالي من النادي الأهلي، ولجأ النادي الأحمر لـ"فيفا" وحصل على عقوبة قدرها مليون و880 ألف دولار.