عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب شباب اليد يلتقي الدنمارك اليوم ببطولة Tibby الدولية

منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد

يلتقي منتخب شباب اليد اليوم، مع الدنمارك في مستهل مبارياته ببطولة  Tibby الدولية المقامة في فرنسا.


وتضم بعثة منتخب مصر للشباب فى بطولة Tibby: صابر حسين مدير فنى وعمرو خليفة مدرب عام ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مدير ادارى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى.

 

وقائمة اللاعبين : يوسف حاتم - احمد ابراهيم - مصطفى قسطاوي - راضي محمد راضي - مروان حاتم - شهاب الدين على - محمد سمير بدوى - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - عمر معتز - محمد وهبة - محمد رفاعى - محمد طارق - بيجاد مروان .

وسوف ينضم لبعثة الفريق الوطنى فى فرنسا، لاعب المنتخب الوطنى آدم البشرى المحترف فى فرنسا.

وتضم بطولة  Tibby الدولية، مصر والدنمارك وفرنسا والنرويج ، وتعد فرصة قوية أمام أحفاد الفراعنة في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفرق المنافسة.

منتخب شباب اليد صابر حسين مصر الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

ترشيحاتنا

روسيا تعلن احتواء الحريق على متن "موسكفا".. وأوكرانيا: السفينة غرقت

وزير الخارجية الإسرائيلي للفلسطينيين: سننتزع الإرهاب بقوة

خبير: السعر المتوازن للأسمنت والحديد يمنع الضرر عن المستهلك والمصنع والتاجر

قبل مواجهة الأهلي.. هروب مهاجم الرجاء المغربي إلى الدوري الإسباني

هيونداي تكشف عن باليسيد 2023 بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. بالصور

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. مكتوب ومستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ