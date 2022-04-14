منتخب شباب اليد يلتقي الدنمارك اليوم ببطولة Tibby الدولية

يلتقي منتخب شباب اليد اليوم، مع الدنمارك في مستهل مبارياته ببطولة Tibby الدولية المقامة في فرنسا.



وتضم بعثة منتخب مصر للشباب فى بطولة Tibby: صابر حسين مدير فنى وعمرو خليفة مدرب عام ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مدير ادارى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى.

وقائمة اللاعبين : يوسف حاتم - احمد ابراهيم - مصطفى قسطاوي - راضي محمد راضي - مروان حاتم - شهاب الدين على - محمد سمير بدوى - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - عمر معتز - محمد وهبة - محمد رفاعى - محمد طارق - بيجاد مروان .



وسوف ينضم لبعثة الفريق الوطنى فى فرنسا، لاعب المنتخب الوطنى آدم البشرى المحترف فى فرنسا.



وتضم بطولة Tibby الدولية، مصر والدنمارك وفرنسا والنرويج ، وتعد فرصة قوية أمام أحفاد الفراعنة في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفرق المنافسة.