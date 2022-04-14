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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة سيلفي…رحمة حسن تخطف الأنظار عبر انستجرام

رحمة حسن
رحمة حسن

شاركت الفنانة الشابة رحمة حسن صورا جديدة لها في أحدث ظهور ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رحمة حسن والتقطت صورا سيلفي لاقت تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر. 

وبدأت رحمة  العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة). ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".

رحمة حسن دراما سينما خطف العمل التواصل الاجتماعي

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