قطع الكهرباء عن 4 قرى في بني سويف.. السبت والأحد المقبلين

أعلنت محافظة بني سويف، نقلا عن قطاع الكهرباء بالمحافظة، عن فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف يومي السبت والأحد المقبلين، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.



وذكرت محافظة بني سويف، أن تقرر قطع الخدمة بعد غد السبت عن قرى (الكوم الأحمر، أبو سليم، رياض باشا ، شريف باشا)، ويوم الأحد المقبل عن قرية رياض باشا.



وأضاف البيان، أن قطاع الكهرباء توجه بالإعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.