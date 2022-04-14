خير من ألف شهر.. "الأوقاف": الله حدثنا عن ليلة القدر لعظمتها.. فيديو

قال الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف، إن ليلة القدر حدثنا الله عنها في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر لعظمتها.

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه علينا أن نعبد الله لذاته ليس خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، بل لذاته فقط.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن آخر ليلة من ليالي شهر رمضان بأنها من أجمل الليالي وفضلها كبير.

وأشار الشيخ محمد عيد كيلاني إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن نثني على الله بالحمد والإجلال والتسبيح وطلب الاستغفار.