سفير مصر بـ سول يبحث مع شركة كورية تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية .. نواب: خطوة مهمة للمنافسة العالمية

صناعة النواب:

صناعة بطاريات السيارات إنطلاقة جديدة في مجال توطينها

برلماني:

توطين صناعة السيارات الكهربائية يقلل من الاستيراد من الخارج

نائب:

تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بمصر يدعم الإنتاج المحلي



استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدي جمهورية كوريا، مسؤولي شركة SK ON الكورية، إحدى شركات مجموعة SK العملاقة المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بمقر السفارة في سول.



وأشار السفير إلى الإمكانات الهائلة التي توفرها مصر من ناحية البنية التحتية الصناعية، وتوافر الطاقة النظيفة والقرب الجغرافي من أسواق أوروبا التي ترتبط بمصر باتفاق تجارة حرة، بالإضافة إلى نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقية الكبيرة والواعدة مبرزًا اهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعات التكنولوجيات الحديثة بما فيها صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها وتصنيع وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان إن أي تعاون بين مصر ودول العالم في مجال توطين الصناعة المحلية يأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي الاستعانة بخبرات من الخارج لضمان عملية التوطين على أكمل وجه وبجودة عالمية، لافتين إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتوطين الصناعات الثقيلة منها تخصيص نصف مليار بالموازنة العام لدعم صادرات السيارات.

قال عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بجلس النواب، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل توطين الصناعة المصرية، من اجل الدخول في سوق التصنيع والتصدير للخارج بغرض وضع المنتج المصري بضمن افضل المنتجات حول العالم.

تعاون بين مصر ودول العالم

وأكد “تركيا” لـ"صدي البلد"، أن أي تعاون بين مصر ودول العالم في مجال توطين الصناعة المحلية يأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي الاستعانة بخبرات من الخارج لضمان عملية التوطين على أكمل وجه وبجودة عالمية، لافتا إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتوطين الصناعات الثقيلة منها تخصيص نصف مليار بالموازنة العام لدعم صادرات السيارات.

وأشار النائب إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توطين الصناعات الثقيلة من خلال تشجيع المصدرين بالاستثمار في هذا الصناعة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل حجم الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن توطين الصناعات المغذية لصناعة السيارات يقلل من استيرادها من الخارج مثل البطاريات الخاصة بالسيارات وخلافها.

وتابع النائب حديثه قائلا: "جهود ضخمة تبذلها القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظروف حرب دائرة بين روسيا واكرانيا وجائحة كورونا".

ومن جانبه، أشاد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة في السعي المستمر في التعاون مع كوريا والدول المختلفة لتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مؤكد أن هذا الاتجاه ياتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته للاستراتيجية القومية لتوطين الصناعات المغذية للسيارات والمركبات الكهربائية.

واكد “نظير” لـ"صدي البلد"، أن الصادرات المصرية وصلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 40 مليار دولار مقارنة وذلك يعد انجاز ضخم ياتي ضمن الانجازات التي قام بعد منذ توليه رئاسة مصر، فضلا عن اهتمامه بتوطين الصناعة المصرية من خلال التعاون المشترك بين مصر والدول المختلفة لضمان عملية التوطين.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بدأت بالفعل بالتعاون مع شركات رائدة أجنبية في مجال صناعة السيارات وذلك للإستفادة من خبراتهم الفنية والعملية في عمليات التصنيع بنحو يدعم خروج منتج صناعي قوي يستطيع الدخول بالمنافسة العالمية.

توطين صناعة السيارات الكهربائية

وشدد على أن توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى هذا الوقت مهم للغاية، فالعالم أجمع فى اتجاهه للانتهاء من عصر الوقود التقليدى والتحول للطاقة الكهربائية، مضفيًا: "من عام 2030 لـ2040 ستكون السيادة لسيارات الطاقة النظيفة في مقابل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي".

وتابع النائب حديثه، قائلا : تسعي الحكومة جاهدة بشتي الطريق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها الإستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية وغيرها من الأساليب التي تدعم تحقيق أهداف التنمية.

كما، قال مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تكثف جهودها من أجل توطين الصناعة وخاصة كل ما يخص صناعة السيارات في مصر سواء الكهربائية أو غيرها بعد انتشارها في العالم، علاوة علي اتجاه الدولة لتطبيق استراتجية التحول الأخصر من تدشين مشروعات وصناعات أقل خطرا علي البيئة.

توطين صناعة السيارات

وأكد “نصار” لـ"صدي البلد"، أن توطين صناعة السيارات سوف يقلل من استيرادها من الخارج والقطع الغيار الخاصة بها من بطاريات وغيرها، واتجاه الدولة لتوطين الصناعة لاستخدام السيارات الكهربائية من خلال تصنيعها لكونها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة يساهم بشكل كبير في القضاء علي الانباعاثات الضاره الناتجة من الوقود.

وأشاد النائب باتجاه الدولة لتوطين صناعة بطاريات السيارات باعتبارها خطوة هامة لريادة مصر في هذه الصناعة في المستقبل، لافتا إلي أن الدولة تقوم بجهود كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطين الصناعات وإطلاق مشروعات ضخمة توفر فرص عمل ضخمة للشباب.

جاء ذلك بعد أن استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدي جمهورية كوريا، مسؤولي شركة SK ON الكورية، إحدى شركات مجموعة SK العملاقة المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بمقر السفارة في سول.

وأشار السفير إلى الإمكانات الهائلة التي توفرها مصر من ناحية البنية التحتية الصناعية، وتوافر الطاقة النظيفة والقرب الجغرافي من أسواق أوروبا التي ترتبط بمصر باتفاق تجارة حرة، بالإضافة إلى نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقية الكبيرة والواعدة مبرزًا اهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعات التكنولوجيات الحديثة بما فيها صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها وتصنيع وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر.

ورحب مسئولو الشركة بالتعرف على الفرص المتاحة بمصر في المجالات الصناعية، وبالأخص فيما يتعلق بالصناعات الواعدة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في السوق المصري.