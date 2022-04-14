عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بسول يبحث مع شركة كورية تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بمصر

السفير المصري في
السفير المصري في سول يستقبل مسؤولي شركة SK ON الكورية

استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية كوريا مسؤولي شركة SK ON الكورية، إحدى شركات مجموعة SK العملاقة المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بمقر السفارة في سول.


أشار السفير إلى الامكانات الهائلة التى توفرها مصر من ناحية البنية التحتية الصناعية، وتوافر الطاقة النظيفة والقرب الجغرافي من أسواق أوروبا التي ترتبط بمصر باتفاق تجارة حرة، بالإضافة إلى نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقية الكبيرة والواعدة مبرزًا اهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعات التكنولوجيات الحديثة بما فيها صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها وتصنيع وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر.


رحب مسئوولو الشركة بالتعرف على الفرص المتاحة بمصر في المجالات الصناعية، وبالأخص فيما يتعلق بالصناعات الواعدة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في السوق المصري.

مصر صناعة السيارات السوق المصري الطاقة النظيفة جمهورية مصر العربية السيارات الكهربائية الطاقة النظيفة والمتجددة صناعة السيارات الكهربائية المنتجات المصرية صناعة بطاريات السيارات الكهربائية صناعة بطاريات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

موضوعات متعلقة

تقديم الرعاية والدعم..الخارجية تتواصل مع المصريين المصابين في إطلاق النار بـ بروكلين

وزير الخارجية الأمريكي يسلم شكري هدية لمصر تخليداً للذكرى المئوية للعلاقات الثنائية..صور

شكري يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين

الخارجية: ندين التصعيد في القدس ونرفض أي تحرك لتكثيف اقتحامات الأقصى خلال رمضان

سفير مصر في مالطا يلتقي ممثلي كبرى الشركات السياحية ووكلاء السفر

سفير مصر ببروكسل يبحث ملفات التعاون مع مسئولي الاتحاد الأوروبي والناتو.. صور

وزيرة العدل البلغارية: مصر أحد شركائنا الرئيسيين بالشرق الأوسط والقارة الأفريقية

شكري يلتقي نظيره الأمريكي لأهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين| صور

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. هروب مهاجم الرجاء المغربي إلى الدوري الإسباني

هيونداي تكشف عن باليسيد 2023 بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. بالصور

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. مكتوب ومستجاب

بنمو 65%.. تعرف على أهم 10 دول مستوردة لمواد التعبئة والورق المصري|بالأرقام

الأهلي والرجاء.. موعد المباراة الحاسمة والقنوات الناقلة وحظوظ الفريقين

الكوميسا يوافق على مبادرة مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين دول التجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ