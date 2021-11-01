برلمانية: خطة تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع تخدم المواطن والدولة

قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصانع الإنتاج الحربي تمتلك أحدث التقنيات الخاصة بتصنيع وإنتاج خلاطات المياه وفق المقاييس العالمية والتي تتسم بتركيب أجزاء منها تعمل علي ترشيد إستهلاك المياه مما يوضح مدي التطور الذي تسير عليه الصناعة المصرية.

أضافت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أننا في ضرورة حتمية إلى تغيير الثقافات والعادات الخاطئة للمواطنين تجاه التعامل مع الموارد المائية وذلك من خلال نشر مفهوم الاستخدام الرشيد للمياه أثناء تلبية الإحتياجات، مناشدة بأهمية التركيز الإعلامي علي هذه القضية عن طريق توعية المواطن بمخاطر هذا النوع من السلوكيات، أيضا شن حملات إعلانية تصب في تحقيق هذا الهدف.

أكدت عضو لجنة الصناعة، أن خطة تركيب العدادات الكودية للكهرباء ساهمت في ترشيد إستهلاك المورد وأحدثت حوكمة في استخدامها، معقبا " بالطبع هناك حالات سرقة ولكن سرعان ما تضبطها الدولة فبشكل عام أحدثت تغييرا ايجابيا" لذا اود أن يتم محاكاتها علي عدادات المياه ومن ثم سيتم الحصول علي نتائج جيدة.

وتابعت النائبة، نحتاج لكميات كبيرة من المياة تستطيع القدرة علي تلبية الإحتياجات المختلفة للدولة بشتي المجالات ومن ثم يستلزم علينا الأمر تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة.

وكلف رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه في مصر، للاتفاق على أن يكون في مكونها الداخلي الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذا التعامل مع كافة الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة، بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة فى كل خلاطات المياه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه، يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقاً للدراسات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الإجتماع، أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بتوقيتات محددة لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى 2030، موضحاً أن الخطة تستهدف الوصول إلى 16.6 مليون عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2030، تتضمن 740 ألف عداد جديد تم تركيبها من عام 2020 حتى 30 يونيو 2021 إلى جانب 2.16 مليون عداد معطل من المستهدف إحلالها واستبدالها خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب تحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة بواقع 1.95 مليون عداد سنوياً، بإجمالي 13.7مليون عداد حتى 2030.