"مياه الفيوم" تنفذ 58 نشاطا توعويا لتلاميذ 15 مدرسة

صرح المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة قامت بتنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم داخل ١٥ مدرسة بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ.



وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن تنفيذ الأنشطة داخل المدارس يأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية نقطة المياه وضرورة الحفاظ والحرص عليها من الإهدار بجانب توجيهات وتعليمات الشركة القابضة بنشر التوعية المائية لدى تلاميذ المدارس من أجل اكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية من خلال التنوع والتحديث للأنشطة التوعوية البالغ عددهم ٥٨ نشاطا ما بين ندوات ولقاءات وورش تلوين ورسم ومسابقات وقصص سلمى وفقرات طابور الصباح تم تنفيذها بمدارس إدارة شرق وغرب واطسا.



وأشار عبدالجليل، إلي أن إدارة التوعية والإعلام تعمل من خلال خطط معدة سلفا من أجل نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ بجانب التعريف بمبادرة حياة كريمة داخل ١٥٠ مدرسة ابتدائية داخل أربع إدارات تعليمية مختلفة هى إدارة شرق وغرب واطسا ويوسف الصديق ويتم استهداف حوالي ١٥٠ ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بحكم إنهم أكثر فئة لديها استعداد لتلقى أي معلومة أو تبنى سلوك إيجابي يخص قضية المياه.

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