مليار و502 مليون جنيه لمياه الشرب بالفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.. تفاصيل

حياة كريمة

قال مجدي صبحي، مساعد رئيس مجلس إدراة شركة المياه والصرف الصحي بالفيوم، إنه تم تحقيق نسبة 95% بالنسبة لخدمات مياه الشرب بالفيوم، و45% بالنسبة للصرف الصحي، مشيرا إلى أنه من خلال مبادرة حياة كريمة يتم محاولة تطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف مجدي صبحي خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع الذي يتم العمل عليه حاليا يتكون من مد وتدعيم وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بطول 250 كيلو متر، إضافة إلى إنشاء محطتين وخزانات وروافع.

وتابع أن تكلفة كل تلك المشاريع تقدر بمليار و502 مليون جنيه بالقرى المستهدفة بحياة كريمة، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ حاليا بالشبكات قدرت ب15%.

وأشار إلى أنه قبل المبادرة كان هناك مناطق لاتصل بها المياه إلا خلال ساعات الليل، إلا أنه حاليا ستكون المياه مستدامة وموجودة 24 ساعة للمواطن.