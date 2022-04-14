في حضور أشرف صبحي وعلي جمعة.. توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة" لتنفيذ برامج تنمية بالمراكز الشبابية

-توقيع مذكرة تفاهم مشترك لتنفيذ برامج تنمية مستدامه بمركز شباب الأماميين والتونسي

-أشرف صبحي وعلي جمعة يشهدان توقيع المذكرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مودة" لتطوير مساجد آل البيت ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مراسم توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الوزارة والمؤسسة بشأن تنفيذ برامج تنمية مستدامه بمركز شباب الأماميين والتونسي، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة" يهدف إلى تأهيل سكان المناطق المحيطة بتلك المساجد وتنميتهم في كافة الجوانب الحياتية، في ضوء مبادرة الرئيس لبناء الإنسان المصري، ومبادرة "حياة كريمة" التي تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافيا واجتماعياً وتنمويا.

ومن جانبه، قال الدكتور على جمعة: "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية"، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه لخدمة الشباب والنشء بما يعود بالنفع على المجتمع المصري.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، وعن مؤسسة "مودة" المستشار سمير جاويد الأمين العام للمؤسسة.

تضمنت مذكرة التفاهم العمل على تطوير وتأهيل قاطني المنطقة المجاورة لمسجد السيدة عائشة كخطوة أولي، من خلال توفير أماكن مخصصة بمركز شباب الإمامين والتونسي، ليكون مهيأ لتقديم الأنشطة التوعوية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لرواد مركز الشباب، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب لبناء المجتمع وتنميته اجتماعيا وتعليمياً، وتفعيل دور الشباب لتنفيذ مبادرات مجتمعية نافعة للمجتمع، واستثمار طاقات الشباب في عمل نافع ومفيد.

وتضمنت مذكرة التفاهم عدد من البرامج المقترحة تنفيذها منها برامج صحية بهدف رفع الوعي الصحي لأهالي المنطقة، ومكافحة الممارسات الضارة بالصحة، ورفع الوعي بالتغذية السليمة، وإطلاق القوافل الطبية ومتابعة الحالات المستفيدة منها، وفيما يخص البرامج التعليمية يتم عقد دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، والتدريب على استخدام الحاسب الآلي والانترنت في العملية التعليمية وزيادة المعرفة، علاوة على التدريب على استخدام البرامج الإلكترونية لتعليم اللغات الأجنبية.

وفيما يخص البرامج الاقتصادية يتم عمل تدريب من أجل التشغيل وإقامة المعارض لصالح الأسر، وتتضمن البرامج الثقافية تقديم البرامج الأساسية لبناء شخصية سوية للتأكيد على (القيمة والهوية، قيمة الآخر، قيمة بلدي، أنا مميز ومختلف عن الآخرين)، وتقديم التوعية السلوكية وتعديل السلوك بطرق تناسب جميع الفئات العمرية، والمحافظة على المنشآت الالعامة والخاصة، والتوعية لترشيد استهلاك المياه، وأهمية إدارة الوقت وتنظيم وقت العمل والحياة.

المساعدات العينية

وتهتم البرامج الاجتماعية بتقديم بعض المساعدات العينية حسب إمكانيات المؤسسة، وتقديم برامج التأهيل والتوعية لأهالي ذوي الهمم، وبرامج ترفيهية مجانية للأسر، وتبني المهارات والموهوبين، وتقديم برامج خاصة بالأبناء الأيتام مثل تجهيز العرائس وكفالة اليتيم ودعم نفسي وسلوكي وغيرها من البرامج التي تساهم في تنمية المجتمع.

وتستهدف مؤسسة "مودة" تنفيذ أنشطتها مع الأطفال من الفئة العمرية (6-16) سنة على أن يتم تقسيم الفئات العمرية إلى 3 فئات متقاربة الخصائص والاحتياجات واستهداف 300 طفل، وكذا استهداف 300 أسرة لبناء قيم العائلة، وتوطيد مبادئ التربية الإيجابية والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم كل من ايمان رشوان عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة، الدكتور هشام سعيد المدير التنفيذي للمؤسسة، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، جيهان حنفي مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.

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