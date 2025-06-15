الأسئلة مباشرة والوقت مناسب.. آراء طلاب الثانوية العامة مع انطلاق الامتحانات

سادت حالة من الراحة بين طلاب الثانوية العامة بمطروح مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم، الأحد، فى مادتي التربية الدينية فترة أولى والتربية الوطنية، حيث اعتبره الطلاب "فاتحة خير"، وأعرب أغلبهم عن ارتياحهم النسبي لمستوى الأسئلة.

آراء طلاب الثانوية العامة

وقال الطالب بهاء محمد، من مدرسة أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العكسرية بمطروح، إن الامتحان معقول، وفيه أسئلة مباشرة كتير والوقت مناسب مع الامتحان.

فيما قال محمد علي: “بداية الامتحانات مبشرة ونأمل أن يكون باقى الامتحانات فى مادة الفرنساوى الأربعاء القادم سهلة قبل أن تبدأ المواد الأساسية يوم الأحد القادم”.

وانطلقت صباح اليوم، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة مطروح، حيث توافد الطلاب على اللجان منذ الساعات الأولى وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة

من ناحية أخرى وفى صباح اليوم، الأحد، تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مع انطلاق أول أيام ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة، يرافقه نادية فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة.

تضمنت الجولة لجان مجمع مدارس أبو بكر الصديق ومدرسة الشهيد محمد نجا سعد، للاطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود أى شكاوى مع أداء عدد 2923 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 14 لجنة بالمحافظة، والاطمئنان على توافر أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الامتحانات والتنسيق التام بين جميع الجهات لضمان خروج الامتحانات بالمحافظة بالشكل اللائق.

وبدأت الامتحانات اليوم في مادتي التربية الدينية فترة أولى والتربية الوطنية فترة ثانية بالنظامين القديم والجديد، وذلك مع تأمين طبى وشرطى.

قواعد هامة للامتحانات

واطمأن المحافظ على فتح اللجان لاستقبال الطلاب في ميعادها المحدد مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي الآمن واتخاذ جميع الإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتنبيه على الطلاب بالضوابط التى أقرتها الوزارة قبل دخول لجان الامتحان.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتذليل أي عقبات على الفور ،وتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية، والعمل على حلها للخروج بأجواء امتحانات هادئة، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتوفير جميع سبل الراحة والإقامة الجيدة للمراقبين، مع تخصيص 18 استراحة حكومية للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات.

وأعرب محافظ مطروح عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.