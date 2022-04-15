تعرف على سر وصفة عصير الفراولة

تعد الفراولة من الاطعمة التي تنتشر في موسم الربيع وبتناولها الكثير بطرق مختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل عصير الفراولة بشكل جديد

المقادير

لبن

فراولة مجمدة

مربى الفراولة

ما عليك سوى وضع جميع المكونات في الخلاط ويخلط جيدا

وقد تكون لمربي هي سر عمل عصير الفراولة البسيطة هذه فهو لا يعمل على تحلية العصير فحسب ، بل يكثف نكهة الفراولة ، بدون أي شراب مزيف من خلاصات النكهة.

تُفضل الفراولة المجمدة على الفراولة الطازجة لأنها وتبرد العصير دون إضافة أي ثلج . بالإضافة إلى أن الفراولة المجمدة يسمح لك بتحضير العصائر في أي وقت من السنة.

يمكن استبدال حليب البقر بأي نوع من الحليب غير الألبان الذي تفضله.

يمكنك أيضًا استخدام المربى الخالي من السكر أو "الفاكهة القابلة للدهن" لتقليل مستويات السكر.