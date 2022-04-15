شيرين عبد الوهاب: محمد صلاح كلمني في وقت ضيق وأثر فيا بشكل إيجابي

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل مكالمة هاتفية تلقتها من لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

رد شيرين

وقالت شيرين عبد الوهاب ردا على سؤال عن كلمة أو موقف أثر فيها بشكل إيجابي:" كنت في وقت ضيق وكلمني وقتها محمد صلاح دعم ليا وفعلا أثرت فيا المكالمة بشكل إيجابي".

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهوها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قامت أحدي المتابعين بسؤالها "بتستخدمي أية لشعرك طول بسرعة ، نفسي شعري يطول ؟

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالاتي : خلطة زيوت طبيعية بعملها بنفسي حقولكم عليها قريب جدا و طبعا وراثة من ابويا .

و كانت قد حققت أغنية “يا معافر” للفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاح كبير جداً حيث تصدرت تريند اليوتيوب بعد أيام من طرحها.

بينما حققت 30 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب منذ بدء شهر رمضان المبارك.