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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. انطلاق دورات مجانية لإعداد معلم الكبار بـ عين شمس "أونلاين"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، عقد دورات إعداد معلم الكبار لطلاب جامعة عين شمس "أونلاين"يومي السبت والأحد القادمين، ١٦ و ١٧ إبريل ٢٠٢٢ من التاسعة إلى الحادية عشرة مساء عبر تطبيق زوم وتيمز.
وستجيب الدورة عن كل الأسئلة التي تراودكم، وهي:
١. إزاي أجمع الأميين وإزاي أجذبهم للتعلم؟
٢. إيه إجراءات فتح فصل محو الأمية؟
٣. مدة الدراسة قد إيه وهعلمهم إمتى وفين؟
٤. أعمل إيه لو مش عارف أجمع الأميين؟
٥. إزاي هعلمهم القراءة والكتابة والحساب؟
٦. إيه الحوافز اللي هاخدها من الجامعة والكلية ومركز تعليم الكبار وهيئة تعليم الكبار لما أنجح الأميين؟ 
٧.يا ترى ينفع أشترك في المشروع كذا مرة حتى بعد التخرج؟
٨. ممكن نشوف ونسمع زملاءنا الطلاب اللي فتحوا فصول علشان يحكوا لينا خبرتهم وتجربتهم؟
لكي تعرف الإجابة
متضيعش وقت والتحق بالدورة.
الدورة مجانية ولمدة يومين.

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الجدير بالذكر قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه سوف يتم انطلاق ورشة عمل بحوث الفعل مدخل لتطوير ممارسات المعلمين "أونلاين" باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار #AEC2001 والمركز الإقليمي للتدريب والتنمية. .

وأشار الدكتور إسلام السعيد، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، إلى محاور  الورشة هي كالاتي :
-مفهوم بحوث الفعل
-أهمية بحوث الفعل للمعلمين والباحثين التربويين
-أنواع بحوث الفعل
-أهم أدوات بحوث الفعل
-خطوات بحوث الفعل
-حالات عملية لبعض بحوث الفعل من المدارس المصرية
-مجموعات عمل وتوزيع إحدى المشكلات لبحثها باستخدام بحوث الفعل

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