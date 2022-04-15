بدر رمضان | القمر الوردي العملاق يزين السماء غدا.. لا تفوت رؤيته

نشهد غدآ ظاهرة فلكية بديعية، حين نرى ظهور بدر أبريل الكامل، والمعروف بـ القمر الوردي أو بدر رمضان هذا العام، حيث يصادف تزامنه أيضًا مع شهر رمضان المبارك، وهذه الظاهرة من الظواهر البديعية والفريدة حيث سيظهر القمر بشكل جميل ورائع يمنح فرصة مميزة للتصوير، وهذه الظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إننا على موعد يوم السبت الموافق 16 أبريل مع اكتمال القمر ووصوله إلى طور البدر عند رؤيته في الفترة من 15 إلى 17 أبريل.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن غدآ هو موعد قمر البدر الكامل لشهر أبريل "القمر الوردي"، حيث يبدو القمر بدرا للعين المجردة حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وصرح الدكتور "تادرس " أن القمر الوردي سوف يبلغ لمعانه نسبة 100% ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسماء عديدة تدل على وقت الربيع، وأشهرها القمر الوردي حيث تبدأ أزهار الربيع في الظهور في مثل هذا الوقت من العام.

اسم القمر الوردي وحقيقة تغير لون القمر

واوضح أن اسم القمر الوردي لا يقصد به تغير لون القمر إلى هذا اللون عند طلوعه، فهو فقط استمد اسمه من تزامنه مع تفتح إحدى الزهور البرية التي تسمى «زهرة عشب الطحلب الوردية»، وتظهر في بداية فصل الربيع بأمريكا الشمالية، والزهرة تعطي لون وردي رائع، حيث أنها من العلامات المميزة للربيع.

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة لأن كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.

سيبدأ القمر البدر في التناقص تدريجيا بعد ذلك إلى أن يصل تربيعه الآخر يوم السبت الموافق 23 أبريل الحالي في الساعة الواحدة و57 دقيقة مساء.

يدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر، ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

للقمر 3 أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهي "التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر 50%، وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لنهاية أسبوعه الأول، ثم يكتمل القمر بدرا في منتصف الشهر الهجري، والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط.