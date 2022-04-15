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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأجانب يستحوذون على 21.6% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

استحوذت الأسهم على 79.56 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي  فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.44 خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين فى البورصة نسبة 66.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.6 %و العرب على 11.5 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وأغلق مؤشر البورصة ايجى اكس 30 عند مستوى 10679 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو  3.8% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 6.5% مغلقا الفترة عند 1677 نقطة نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 5.9% عند 1,714.66 نقطة

مؤشر capped EGX30 

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05%مغلقا عند 13037 نقطة بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6.21% مغلقا الفترة عند 2703 نقطة.

البورصة قيمة التداول للسندات الاسهم Real Estate Finance مؤشر

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