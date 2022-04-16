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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح معنى إخلاء المنزل لعدم سداد الإيجار

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها إخلاء المنزل لعدم سداد الإيجار.


جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى ابتداءً على المطعون ضدهم بطلب إخلاء عين النزاع ، وحُكِم ابتدائياً بإجابة هذا الطلب فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وقُضي له بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع قوامه إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن العين المؤجرة بالجدك ، وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ؛ ومن ثم يُعد الصادر ضدهم الحكم بهذه المثابة – المؤجرين – طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً ؛ بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ؛ ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة .

 لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد سبق وأن كلفت الطاعن الأول بالاختصام ، وإذ لم يختصم المحكوم عليهما الثانى والثالثة – باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة - إلا أن الطاعن الأول لم يحضر وقعد عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة ؛ ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ؛ بما يوجب الحكم بعدم قبوله .

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