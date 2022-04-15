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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبة الجمعيات الأهلية المخالفة لعملية جمع التبرعات..تعرف عليها

تبرعات الجمعيات الأهلية
تبرعات الجمعيات الأهلية

نشرت الجريدة الرسمية مؤخرا، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذي نظم عملية جمع التبرعات ووضع عقوبات رادعة لمخالفي عملية جمع التبرعات أو عملية تلقى أموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة لنصوص القانون.

عقوبات الجمعيات الأهلية المخالفة

وفقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

- تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "٣" من المادة "٤٥" من هذا القانون.

- خالف أحكام البنود "ج.د" من المادة (15) من هذا القانون.

- باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

- كل من استمر في ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

قانون الجريدة الرسمية الرئيس السيسي الجمعيات الأهلية التبرعات

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