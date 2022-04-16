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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والرجاء والقناة الناقلة حصريا

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم السبت على ملعب السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن يواجه المارد الاحمر نظيره الرجاء المغربي فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والرجاء عبر شاشات قنوات بى ان سبورت الرياضية وذلك بشكل حصري.

 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

 

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص خلاله الجهاز الفني على مراجعة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، وبعدها خاض الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة في إطار التحضير الفني الخاص باللقاء.

 

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا الخميس الماضي استعدادًا للمباراة، واختار المدير الفني قائمة ضمت كلا من:


‏محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى ‏أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان.

 

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها اليوم السبت.

 

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

 

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.

 

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

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