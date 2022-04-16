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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة ألمانية تطور تكنولوجيا تحول السيارات الى صديقة للبيئة

شاحنة كهربائية
شاحنة كهربائية

 ترى شركة «تسلا» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية أن الشاحنات الكهربائية هي مفتاح تحويل قطاع النقل الثقيل إلى قطاع أخضر صديق للبيئة

 في حين ترى شركة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية أن الشاحنات التي تعمل بمحركات هيدروجينية هي الحل. ولكن شركة ألمانية جديدة تطور حاليا تكنولوجيا يمكن أن تمثل خيارا ثالثا في مجال تطوير شاحنات صديقة للبيئة.

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و حسب وكالة الانباء الألمانية، تطور شركة «كيو» الموجود مقرها في مدينة ميونخ الألمانية، تقنيات تستطيع تحويل محركات الديزل التقليدية للعمل بالهيدروجين النقي.


ويقول توماس كورن الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة إن الشاحنات التي تعمل بوقود الهيدروجين أطول مدى من الشاحنات التي تعمل بخلايا الوقود، رغم أن استهلاك الأولى للهيدروجين أكبر قليلا.


وأضاف كورن «مركباتنا تثبت أن تكنولوجيا محرك الهيدروجين عملية وجيدة من حيث تكلفة التشغيل مقارنة بالشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أو مركبات خلايا الوقود». 

وتابع «ان محركات وقود الهيدروجين معمرة أكثر من محركات الديزل العادية وأسهل في الخدمة. 

كما أنها لا تحتاج إلى أي من المعادن النادرة المستخدمة في المركبات الكهربائية الأخرى والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها».


بدورها، قالت الشركة الناشئة إنها نجحت في جمع تمويلات جديدة بقيمة 16 مليون يورو، في حين تعمل بشكل وثيق مع عدد من مصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة السيارات والشاحنات للاستفادة من التقنيات التي تطورها «كيو».

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