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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

40 ألف جنيه.. زيادة جديدة في أسعار أوبل جراند لاند

جراند لاند موديل
جراند لاند موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة أوبل فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات جراند لاند موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

جراند لاند موديل 2022

وأوضحت شركة المنصور وكيل أوبل في مصر ، أن السيارة طراز جراند لاند موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئتين المتاحين بالسوق المحلى بقيمة 40 الف جنيه لكلا منهم  .

 

وتستمد السيارة جراند لاند موديل 2022 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

جراند لاند موديل 2022

وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ متر.

 

وتأتى السيارة جراند لاند موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء مانيوال ، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية .

جراند لاند موديل 2022

وتضم السيارة أوبل جراند لاند موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والسلامة من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية .

جراند لاند موديل 2022

اما عن أسعار أوبل جراند لاند :

- فئة هاي لاين بسعر 569.990 ألف جنيه بدلاً من 529.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه  .

- فئة توب لاين بسعر 599.990 ألف جنيه بدلاً من 559.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

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