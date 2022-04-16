40 ألف جنيه.. زيادة جديدة في أسعار أوبل جراند لاند

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة أوبل فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات جراند لاند موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .
وأوضحت شركة المنصور وكيل أوبل في مصر ، أن السيارة طراز جراند لاند موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئتين المتاحين بالسوق المحلى بقيمة 40 الف جنيه لكلا منهم .
وتستمد السيارة جراند لاند موديل 2022 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.
وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ متر.
وتأتى السيارة جراند لاند موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء مانيوال ، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية .
وتضم السيارة أوبل جراند لاند موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والسلامة من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية .
اما عن أسعار أوبل جراند لاند :
- فئة هاي لاين بسعر 569.990 ألف جنيه بدلاً من 529.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه .
- فئة توب لاين بسعر 599.990 ألف جنيه بدلاً من 559.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.