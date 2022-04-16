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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت: إدانات عربية واسعة لاقتحام المسجد الأقصى .. السعودية تسمح للنساء بأداء العمرة بدون محرم .. غرق سفينة وقود تجارية قبالة قابس التونسية

صحف الكويت
صحف الكويت

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تسريع وتيرة تطوير موانئ المنطقة لتعزيز تنافسيتها
السعودية تعلن السماح لجميع النساء أداء العمرة دون محرم أو عصبة نساء
"الرئاسي اليمني": الأولوية للملف الاقتصادي
غرق سفينة وقود تجارية قبالة قابس التونسية
ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية بأكثر من مليار يورو لأوكرانيا
واشنطن تبدي قلقها من الصدامات في القدس وتدعو لضبط النفس

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قوله إنه جار العمل على تطوير موانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش لتعزيز القدرة التنافسية لها ودفعها لتكون موانئ محورية على البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة حركة التجارة العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية بشأن تطوير الموانئ البحرية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تسريع وتيرة العمل لتطوير هذه الموانئ لتضاهي مثيلاتها العالمية.

وذكرت "الراي" أن اقتحام المسجد الأقصى الشريف، شهد موجة إدانات واسعة في المنطقة العربية، حيث أدانت كلاً من مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن، الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في الحرم الشريف، مشددين على ضرورة توفير الحماية لهم، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى حل الدولتيين.

وأشارت "الجريدة" إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت أن النساء الراغبات بأداء مناسك العمرة يحق لهن إصدار تأشيرة عمرة دون وجود محرم، أو عصبة النساء، في إلغاء تاريخي لقيود سابقة بهذا الخصوص.

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ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية قوله، إن الشرط السابق بوجود محرم لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عامًا، تم إلغاؤه، كما تم إلغاء شرط "عصبة النساء" الذي يلزم القادمات للعمرة من دون محرم بأن يكنَّ في مجموعة واحدة.

وذكرت "الوطن" أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، حدد أولويات واتجاهات خطة عمله للفترة المقبلة، مؤكدًا على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يعد أولوية قصوى.

وأفادت "القبس" بأن سفينة شحن تجارية قادمة من غينيا الاستوائية ومتجهة إلى مالطا محملة بحوالي 1000 طن من الوقود غرقت، يوم الجمعة، قبالة سواحل قابس في تونس.

على الصعيد الدولي، قالت "الوطن" إن  الحكومة الألمانية أعلنت أنها تخطط للإفراج عن أكثر من مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسط شكاوى كييف من عدم تلقيها أسلحة ثقيلة من برلين.

وذكرت "الراي" أن الولايات المتحدة أعربت عن "قلقها العميق" بعد إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية"، مضيفًا: "ندعو الفلسطينيين والمسؤولين الإسرائيليين إلى العمل على نحو تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

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