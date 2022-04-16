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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بايدن يصافح شبح.. موقف محرج لرئيس أمريكا أمام الجميع

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

تعرض جو بايدن رئيس الولايات المتحدة لموقف محرج أمام الجميع، بعد خطاب ألقاه في جامعة شمال كارولينا يوم الخميس.

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البيت الأبيض يكشف عن الإقرارات الضريبية للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس

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واشنطن بوست: رئيس أوكرانيا طلب من بايدن وضع روسيا على لائحة الإرهاب

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" كان بايدن ، 79 عامًا ، قد انتهى من إلقاء خطاب مدته 40 دقيقة تقريبًا في جامعة ولاية شمال كارولينا في جرينسبورو عندما استدار نحو المنصة يمينًا ويده ممدودة في وضع مصافحة.

لم يكن هناك أي شخص آخر على خشبة المسرح ، ولم يتقدم أحد من الحشد المصفق إلى الرئيس لتبادل المجاملات ، بحسب لقطات مصورة للحدث.

وضع هذا الموقف بايدن في حرج، ولكن سرعان ما تدارك الموقف، وكان قد قام الديموقراطي بالضغط على جسده في بداية الخطاب ، وصافح مالكولم هوكينز ، طالب الهندسة الكهربائية الذي قدمه.

وعن تصريحاته كانت تهدف إلى الضغط على الكونجرس لزيادة التمويل لإنتاج أشباه الموصلات كما هو مقترح في قانون الابتكار بين الحزبين.

ولكن تم تداول هذه اللقطة على نطاق واسع، ومن بينهم الخصوم السياسيين ومنهم السناتور تيد كروز الذي استغل هذا الموقف ضده، عبر رمز تعبيري مضحك لمصافحته الهواء.

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