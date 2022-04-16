المصريون يستحوذون على 66.9% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 79.56 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.44 خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.6 %و العرب على 11.5 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند مستوى 10679 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو 3.8% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 6.5% مغلقا الفترة عند 1677 نقطة نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 5.9% عند 1,714.66 نقطة

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05%مغلقا عند 13037 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6.21% مغلقا الفترة عند 2703 نقطة.