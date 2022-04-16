عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 66.9% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

استحوذت الأسهم على 79.56 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.44 خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.6 %و العرب على 11.5 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند مستوى 10679 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو 3.8% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 6.5% مغلقا الفترة عند 1677 نقطة نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 5.9% عند 1,714.66 نقطة

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05%مغلقا عند 13037 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6.21% مغلقا الفترة عند 2703 نقطة.

تعاملات المصريين البورصة المصرية تعاملات البورصة بورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

القباج: 3100 تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات والأسعار من 110 إلى 150 ألف جنيه تقريبا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

ترشيحاتنا

الهجرة والتعليم تنظمان فعاليات "احتفال اتكلم عربي".. اليوم

بشرة سارة.. الصحة: متوسط المتعافين اليومي من كورونا أعلى من الإصابات

مرشح الأوقاف من ذوي الهمم يحصل على المركز الثاني في مسابقة دبي

غرامة مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيًا

مئات الجرحى وعشرات المعتقلين.. لماذا تفاقمت الأوضاع في المسجد الأقصى؟

كابوس وبروفة على الوفاة|تفاصيل الليلة الأخيرة من حياة الضيف أحمد.. وما وصيته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

اﻟﻤﺰﻳﺪ