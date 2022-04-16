رضا البحراوي يتألق فى حفل غنائي ضمن حفلات ليالي رمضان.. صور

أحيا نجم الأغنية الشعبية الفنان رضا البحراوي، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس بأحد الخيم الرمضانية، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.

وتألق رضا البحراوي بمجموعه كبيرة من الاغانى، ومنها: (كسبنا ايه، انسان ضعيف، زمن الوحوش، سوق البشر) وغيرها من الاغانى وسط حضور كبير.

ومن ضمن أشهر أعمال رضا البحراوي، تترات مسلسلات "هوجان" و"البرنس" و"النمر" وحققت التترات نجاح جماهيري كبير فور طرحهم.

أحدث حفلات رضا البحراوي

في أخر شهر مارس الماضي، أحيا المطرب الشعبى رضا البحراوي ،مساء أمس حفلا في مسرح الزمالك ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي وسط حضور كامل العدد.

وقدم رضا البحراوي مجموعة من أبرز أغانيه :" سمعت كلامكم عنى ، أنتو مين ،١٠٠وش ولون".

IMG-20220416-WA0029

IMG-20220416-WA0030

IMG-20220416-WA0031

IMG-20220416-WA0034

IMG-20220416-WA0033

IMG-20220416-WA0032

IMG-20220416-WA0036

IMG-20220416-WA0026

IMG-20220416-WA0025

IMG-20220416-WA0024