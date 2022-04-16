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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضا البحراوي يتألق فى حفل غنائي ضمن حفلات ليالي رمضان.. صور

رضا البحراوي
رضا البحراوي

أحيا نجم الأغنية الشعبية الفنان رضا البحراوي، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس بأحد الخيم الرمضانية، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع. 

وتألق رضا البحراوي بمجموعه كبيرة من الاغانى، ومنها: (كسبنا ايه، انسان ضعيف، زمن الوحوش، سوق البشر) وغيرها من الاغانى وسط حضور كبير. 

ومن ضمن أشهر أعمال رضا البحراوي، تترات مسلسلات "هوجان" و"البرنس" و"النمر"  وحققت التترات نجاح جماهيري كبير فور طرحهم. 

 

أحدث حفلات رضا البحراوي

في أخر شهر مارس الماضي، أحيا المطرب الشعبى رضا البحراوي ،مساء أمس حفلا في مسرح الزمالك  ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي وسط حضور كامل العدد.

وقدم رضا البحراوي مجموعة من أبرز أغانيه :" سمعت كلامكم عنى ، أنتو مين ،١٠٠وش ولون".

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رضا البحراوي الفنان رضا البحراوي حفل رضا البحراوي رمضان شهر رمضان

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