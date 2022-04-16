50 %.. تجار سوق العبور يزفون بشرى سارة للمواطنين بخصوص الأسعار

أكد تجار سوق العبور وقوفهم إلى جانب القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودى الدخل .

وأكدوا خلال لقائهم باللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم؛ أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الأسعار يتراوح ما بين ٣٠ ٪؜ الي ٥٠ ٪؜ كما ستشهد انخفاضات أخرى خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك .

وأضاف التجار : نحن مع الدولة بكل ما نملك ووطنيون وعارفين ظروف الناس، ولابد أن تساعدنا الحكومة في السيطرة على بعض الأسواق العشوائية وغير المرخصة والحلقات الوسيطة التي تساهم في زيادة الأسعار.

واكد التجار أن التغيرات المناخية التي تمر بها مصر ودول العالم آثرت علي المنتجات الزراعية ، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة مما ساعد علي خفض الاسعار .

كما طالب التجار بزيادة جهود الدولة في الثقافة الزراعية والارشاد الزراعي خاصة مع التغيرات المناخية الحالية ، مؤكدين علي أهمية المشروعات القومية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الزراعة مثل الصوب الزراعية والمليون ونصف مليون فدان والتي ساهمت في عدم مضاعفة ارتفاع الأسعار علي المواطن .