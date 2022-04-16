مي فاروق: لازم أجيب فانوس رمضان وأحضر الفطار والسحور بنفسي

أكدت الفنانة مي فاروق، على أهمية تواجد فانوس رمضان في بيتها في شهر رمضان ، كما تشارك في تحضير الفطور والسحور.. مرددة: "ساعات بكبر وبنأكل أي حاجة في البيت".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رمضان ويانا علي إذاعة نغم إف إم : “في ناس ممكن تطلع أوحش ما فيك، و الشخصية المتنمرة بتكون شخص مش سوي أو من جواها ملخبطة، و الأغاني اللي بعملها حاليا تجارية.. وبمجرد إنها اتسمعت ده في حد ذاته نجاح”.



وتابعت: “مفيش فرصة إني أعمل ألبوم كامل، و الشركات اللي عديت عليها ما كانش حد هينتج لي ألبوم ، و أنا بعمل اللي عليا، ولما ربنا يريد حاجة تحصل بتحصل، و أجيال من سن أولادي، قالولي بنحب نسمع أم كلثوم منك”.



واستطردت:" عدوية مطرب شعبي، وصوت متميز، وبيقدم غناء شعبي محترم، ولكن اللون الموجود الحالي مش غناء شعبي ومش غناء، والمهرجانات لون جديد وله قاعدة عريضة جدا، والأجيال الصغيرة رايحة للنوع ده ودة نجاح، ولكن رأيي الشخصي هما لا بيقدموا غناء ولا فن، وأنا بعتبره لون أو فكرة جديدة، و مقدرش أقول عليهم مطربين شعبيين".



و اختتمت قائلة " عملت من ٣ سنين عملية تكميم معدة، وأنا شخص مش بحب الرياضة.. كنت خايفة من العملية جدا، وعملت العملية.. والمعدة بقت تستحمل مساحة محددة.. أنا مبسوطة بنفسي في الوقت".