الاختيار3 الحلقة 15| كواليس محاولة اقتحام وزارة الدفاع 2012

عرض مسلسل الاختيار3 الحلقة 15 كواليس محاولات اقتحام وزارة الدفاع في مايو 2012، وذلك في اعقاب لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من الانتخابات .

واجتمعت الحشود أمام مبنى وزارة الدفاع وبدأوا في الهتفات ، وقذف القوات المكلفة بالتأمين، بالحجارة .

وظهر أبطال مسلسل الاختيار في الحلقة 15 ، الضابط مصطفى والعقيد مروان والعقيد زكريا وهم يسترجعون أحداث محاولة اقتحام وزارة الدفاع في 2012، وقال السقا الذي يقوم بدور الضابط مصطفى : هما مش عارفين يعني ايه الجيش المصري.. الجيش ده اكبر مما يتخيلوا"، ليرد الضابط زكريا :" البلد دي ربنا حاميها".

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.