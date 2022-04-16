برلماني:مصر قضت على انقطاع الكهرباء ومشغولة بتعزيز دورها كمركز إقليمي في الطاقة

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تخطت الأزمات في مجال الكهرباء وتوفير الطاقة، ولم يعد يشغلها اليوم لا الانقطاعات في التيار الكهربائي، ولا توفير احتياطيات ضخمة حتى في ساعات الذروة، بعدما تغلبت على هذا كله بفضل السياسة الحكيمة، والرؤية المستقبلية للرئيس السيسي في مجال الكهرباء.

ونوه الكمار في تصريحات له اليوم، بأن ما يشغل مصر اليوم هو التطلع للمستقبل، وكيفية حجز مكان يليق بالدولة المصرية في مجال الطاقة عالمية، خصوصا وأن استراتيجيتها تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035 والاستمرار في تعزيز أمن الطاقة في مصر.



وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن مصر كذلك وبعد تأمين احتياجاتها من الكهرباء، بدأت في التصدير لأوروبا وانطلاقا من رؤية مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة سواء في الكهرباء أو الغاز الطبيعي.

واختتم النائب مدحت الكمار بالتأكيد على أن نجاحات مصر في مجال الطاقة والكهرباء، إنجازا عصريا هائلا قضى على مشاكل ضخمة وعززّ طريق مصر نحو التنمية.