عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي تراوي: المصري جاهز لمواجهة نهضة بركان ولدينا الدوافع لحصد الكونفيدرالية

صدى البلد

أكد مجدي تراوي، المدرب العام للفريق الأول للكرة بالنادي المصري جاهزية الفريق التامة لخوض مباراة الغد الهامة والمرتقبة أمام ضيفه فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة.

وأشار تراوي إلى أن معين الشعباني يدرك تمامًا مدى الخبرات الكبيرة لفريق نهضة بركان بالمعترك الأفريقي وهو الأمر الذي سيُضفي صعوبة كبيرة على مباراة الغد، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق على أهبة الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد تعطي الدافع للاعبين قبل خوض مباراة الإياب بعد نحو أسبوع.

وأكد تراوي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني يحفز لاعبيه دومًا من أجل الوصول لأبعد مدى بالبطولة لتحقيق حلم طموحات جماهير المصري العظيمة التي لا تتوانى أبدًا عن دعم فريقها.
جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الجيش ببرج العرب والذي أدارته المنسقة الإعلامية للمباراة الكاميرونية شارلوت إيوم.

أقيم منذ قليل بمقر أحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري وشقيقه فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الأحد على ستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري قميصه الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء.

وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق نهضة بركان القميص البرتقالي والشورت الأسود والجوارب البرتقالية وسيرتدي حارسه القميص الأزرق.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الأوغندي، "أوي يوسف سليمان" بحضور المنسق العام للمباراة التنزاني، "باراكا كيزوجوتو" ومراقب الحكام، الكاميروني ايفارست مينكواندي والمنسق الأمني الكاميروني أيضًا، "ندوا كريستيان زي" ، والدكتور هاني الشاهدي مهام المنسق الطبي للمباراة والكاميرونية شارلوت أيوم المنسقة الإعلامية للمباراة.

مثل المصري في المؤتمر محمود جابر، المدير الإداري للفريق والكابتن أحمد منصور إداري شئون اللاعبين والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

الجيش المصري محمود جابر معين الشعباني النادي المصري الكونفيدرالية الإفريقية الكونفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر إبريل بعد 4 أيام

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

تتخطى الـ40.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة غدا.. فيديو

موجة شديدة الحرارة .. 7 نصائح للوقاية من الإغماء في الصيام

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

غرق سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود قبالة تونس.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسوأ تفشٍ لـ فيروس كورونا.. لماذا تنكر شنغهاي وفيات كوفيد - 19؟

ترشيحاتنا

شريف الدسوقي: قعدت ساعتين ونص أسمع طريقة تقبلي لرِجلي بالطرف الصناعي

اعترف بحصولهم على تمويل..أحمد موسى: مرسي وصف عناصر 6 إبريل بـ العيال

إيهاب جلال يشدد على صعوبة مواجهة بيراميدز لـ مازيمبي بالكونفيدرالية

بالقرب من فيلا عادل إمام.. ٨ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن الجيزة

أحمد موسى: أبو الفتوح إخواني ولم يغير حبه للجماعة الإرهابية..فيديو

75 دقيقة.. مشادة بين لاعبي الأهلي والرجاء وإهدار وقت من الفريق المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لطبيبة "فيس بوك" المزيفة.. لماذا استخدم نصاب اسم مكة محمد للتغرير بالشباب؟

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ