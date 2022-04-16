مجدي تراوي: المصري جاهز لمواجهة نهضة بركان ولدينا الدوافع لحصد الكونفيدرالية

أكد مجدي تراوي، المدرب العام للفريق الأول للكرة بالنادي المصري جاهزية الفريق التامة لخوض مباراة الغد الهامة والمرتقبة أمام ضيفه فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة.

وأشار تراوي إلى أن معين الشعباني يدرك تمامًا مدى الخبرات الكبيرة لفريق نهضة بركان بالمعترك الأفريقي وهو الأمر الذي سيُضفي صعوبة كبيرة على مباراة الغد، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق على أهبة الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد تعطي الدافع للاعبين قبل خوض مباراة الإياب بعد نحو أسبوع.

وأكد تراوي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني يحفز لاعبيه دومًا من أجل الوصول لأبعد مدى بالبطولة لتحقيق حلم طموحات جماهير المصري العظيمة التي لا تتوانى أبدًا عن دعم فريقها.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الجيش ببرج العرب والذي أدارته المنسقة الإعلامية للمباراة الكاميرونية شارلوت إيوم.

أقيم منذ قليل بمقر أحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري وشقيقه فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الأحد على ستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري قميصه الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء.

وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق نهضة بركان القميص البرتقالي والشورت الأسود والجوارب البرتقالية وسيرتدي حارسه القميص الأزرق.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الأوغندي، "أوي يوسف سليمان" بحضور المنسق العام للمباراة التنزاني، "باراكا كيزوجوتو" ومراقب الحكام، الكاميروني ايفارست مينكواندي والمنسق الأمني الكاميروني أيضًا، "ندوا كريستيان زي" ، والدكتور هاني الشاهدي مهام المنسق الطبي للمباراة والكاميرونية شارلوت أيوم المنسقة الإعلامية للمباراة.

مثل المصري في المؤتمر محمود جابر، المدير الإداري للفريق والكابتن أحمد منصور إداري شئون اللاعبين والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.