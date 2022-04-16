عملتوا أكبر مائدة إفطار.. تحية خاصة من أحمد موسى لأهالي المطرية |فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، تحية خاصة لأهالي المطرية بعد إقامة إفطار جماعي لكافة أهالي المنطقة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أهالي المطرية جدعان وعملوا أكبر مائدة إفطار في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بسم الله ما شاء الله هناك حالة من الحب بين أهالي المطرية، وكافة أهالي المطرية شاركوا في الإفطار الجماعي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هذا المشهد رمضاني بامتياز يعبر عن مصر وشبابها ومواطنيها وأهاليها"، مضيفا:" أهالي المطرية حريصين على تنفيذ هذا الإفطار الجماعي في كل عام و بمجهودات كافة أهالي المطرية".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ما رأيناه اليوم هو أكبر مائدة إفطار هذا العام، وكل عام وانتم بخير يا شباب المطرية ".

