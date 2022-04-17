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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع استيراد
مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل

وضعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اسم الفرع الإقليمي  لشركة يونيليفر العالمية  بمصر وهي شركة تعمل في مجال الصناعات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، والمنتجة لشاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس ضمن  قائمة الشركات الموقوف وارداتها للسوق المصرية لمخالفاتها قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.

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وبحسب قائمة الشركات التي حصلت عليها “صدي البلد”  الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه من ضمن الشركات هي ادانيا للأغذية المحدودة وشركة موباكو للصناعة والتجارة وشركة المراعي السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي وشركة الكرامة المحدودة للمعجنات والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية وتايجر باك للتجارة والصناعة.

يونيليفر بي إل سي Unilever تأسست في سبتمبر 1929 وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للسلع الاستهلاكية مقرها في لندن.

وتشمل منتجات يونيليفر الطعام والحلوى ومشروبات الطاقة وأساجيع الأطفال والمشروبات الغازية والجبن والآيس كريم والشاي ووكلاء التنظيف والقهوة وأغذية الحيوانات الأليفة والمياه المعبأة في زجاجات ومعجون الأسنان والعلكة والبيتزا المجمدة واختبارات الحمل والعصير ومنتجات التجميل والرعاية الشخصية وحبوب الإفطار ومنتجات الرعاية الصحية للمستهلكين. 

يونيليفر هي أكبر منتج للصابون في العالم وهي واحدة من أقدم الشركات متعددة الجنسيات ومنتجاتها متوفرة في حوالي 190 دولة.

وكانت قد أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا وزاريا معني بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

وتتضمن التعديلات  إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار والتي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل
مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل
مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل
مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل
التجارة والصناعة يونيليفر العالمية مستحضرات التجميل ليبتون كريم دوف معجون أسنان كلوس آب معجون أسنان سيجنال أسبري آكس برسيل ريكسونا

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مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

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