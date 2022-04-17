جهاد جريشة: حكم مباراة الأهلي والرجاء أدار اللقاء بنجاح.. فيديو

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، نجح في إدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي والتي جمعت الفريقين مساء أمس، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأضاف جريشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن ضربة الجزاء الأولي التي أحتسبها الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لصالح الأهلي والتي نجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر، كانت على قرار حكم الفار بعد رجوعة لتقنية الفار وعرض عليه إعادة اللقطة من زاوية صعبة من أجل تحديد القرار الصائب فهي لا تؤكد أنها ركلة جزاء أو لا،فكان يجب على الفار توفير صورة أوضح للحكم.

وأشار جريشة إلى أن الحكم قام بإشهار الكارت الأحمر لمروان هدهودي لاعب الرجاء المغربي، بعد لمس الكرة بيده لتحتسب ضربة جزاء للنادي الأهلي قرار سليم 100% ويستحق الفريق الأحمر ركلة جزاء.