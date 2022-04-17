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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قصة غريبة.. أمريكي يجمد 183 حيوانا في ثلاجة منزله

الأمريكي مايكل تورلاند
الأمريكي مايكل تورلاند

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية أريزونا، القبض على رجل بعد العثور على 183 حيوانا في ثلاجة منزله، من بينها كلاب وقطط وطيور وثعابين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت شرطة “مقاطعة موهافي” إن الرجل يدعى “مايكل باتريك تورلاند” وعمره (43عاما) من ولاية أريزونا، اعترف بارتكاب جرائمه البشعة.

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ومن بين هذه الجرائم أنه لم يقتل الحيوانات، بل قام بتجميدها وهي على قيد الحياة، وتم توجيه إليه 94 تهمة للقسوة على الحيوانات.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الشرطة إن الصور التي تم التقاطها من مكان الحادث كانت مقززة للغاية، وتابعت: "بصفتي من محبي الحيوانات ، كنت أبكي وأنا أنظر إليهم، مضيفة أن الصور كانت قاسية للغاية ولا يمكن نشرها.

وما زالت الشرطة تبحث عن زوجة تورلاند، إذ جاء اعتقاله بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا من أحد أفراد الجمهور، وعثرت في منزله أيضا على ثعابين يتركها تتكاثر في منزله.

وأوضحت شاهدة عيان للشرطة إن مالك العقار اتصل بها بعد أن غادر تورلاند وزوجته منزلهما في “جولدن فالي”، وقالت عندما جاء المالك لتنظيف الشقة ، عثر على ثلاجة مليئة بالحيوانات النافقة، بما في ذلك بعض الثعابين المجمدة والحية.

كذلك وجد الضباط من بين الحيوانات المجمدة الكلاب والسلاحف والسحالي والطيور والثعابين والفئران والجرذان والأرانب، وبعد عشرة أيام ، تلقت الشرطة تقارير عن عودة السيد تورلاند إلى المنزل ، واعتقلوه، ولكن لم يوضح السبب من تجميد الحيوانات وهي حية.

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