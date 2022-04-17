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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل عشريني لمحاولته سرقة مهمات مصلحية السكة الحديد بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط قسم سكة حديد سوهاج حال مرورهم بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج، دائرة قسم أول سوهاج، من ضبط عامل عشريني، أثناء محاولته سرقة مهمات مصلحية عبارة عن 21 قطعة تيل فرامل متروكات هيئة السكة الحديد مُستعملة من قبل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد  بورود بلاغًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن تمكن ضباط قسم سكة حديد سوهاج.

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وذلك حال مرورهم بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج، دائرة قسم أول سوهاج، من ضبط المدعو إسلام ا ح م -20 سنة - عامل - ويقيم دائرة القسم، داخل الحوش أثناء محاولته سرقة مهمات مصلحية عبارة عن21 قطعة تيل فرامل متروكات هيئة السكة الحديد مستعمله من قبل.

وبالكشف جنائياً عن المذكور تبين سابقة إتهامه في قضيتي مخدرات وسرقة متنوعة، ومطلوب للتنفيذ عليه في القضية ضرب، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد السرقة وإعادة بيعها والتربح من ثمنها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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