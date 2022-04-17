ميدو ينتقد أداء ثنائي الأهلي بعد مباراة الرجاء

فتح أحمد حسام ميدو النار على محمد شريف وبيرسي تاو ثنائي فريق الأهلي بسبب إهدار الكثير من الفرص خلال مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الهدف الذي سجله الرجاء في شباك الأهلي خلال مباراة أمس هام للغاية، فوز الأهلي مقلق، ولو كنت أهلاويا سأكون قلقا على الفريق في لقاء العودة" .

أضاف: "هناك علامات استفهام حول إهدار لاعبي الأهلي للكثير من الفرص، كان لابد من استغلال محمد شريف وبيرسي تاو للفرص التي سُنحت لهم بشكل أفضل" .

وختم حديثه قائلا: "كونك لاعبا في الأهلي، تحصل على ملايين من أجل أن تسجل مثل تلك الفرص، خاصة في الشوط الأول، فرص الأهلي المهدرة لا يهدرها لاعب يلعب في الدرجة الثانية".