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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان تناقش تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية..اليوم

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها على مدار أيام اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء .

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تعقد خمسة اجتماعات على النحو التالي :الاجتماع الأول :الساعة  الثانية ظهر  اليوم الاثنين ( عقب انتهاء الجلسة العامة ) لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب /نبيل عسكر بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية . 

وأضاف أن الاجتماع الثاني الساعة الثالثة عصر  اليوم الاثنين ( عقب انتهاء الجلسة العامة ) لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز بشأن الطرق المتبعة في حصر الممولين والعقارات المملوكة لهم .

وتابع: الاجتماع الثالث: الساعة الثانية ظهر غد الثلاثاء ( عقب انتهاء الجلسة العامة ) لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر بشأن إهدار إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط .

واستطرد أن الاجتماع الرابع الساعة الحادية عشر صباح بعد غدا الأربعاء وذلك لمناقشة موضوع  طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 ، والاجتماع الخامس  الساعة الثانية عشر ظهر بعد غد الأربعاء وذلك لمناقشة موضوع  طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر  بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 .

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية الممولين مراكز الشباب العقارات

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