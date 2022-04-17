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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تنسحب من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة

أرشيفية
أرشيفية

انسحبت قوات الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بعد تأمين اقتحام المستوطنين له، ومحاولة إخلاء المصلين بالقوة، ما أسفر عن مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال 9 فلسطينيين بعدما حاول المئات منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وقاموا برشق حافلاتهم بالحجارة، وفق قناة "كان" الرسمية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عشرات المصلين المسلمين داخل المسجد في محاولة لإخلائهم، واستخدم عناصرها الهروات.

واستمرت اقتحامات المستوطنين لنحو 3 ساعات بحراسة الشرطة قبل انسحابهم من المكان الذي يشهد منذ أيام توترات متصاعدة على خلفية عزم مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، بث ناشطون مقاطع فيديو توثق لمحاولة تصدي الفلسطينيين لحافلات المستوطنين المتجهة للأقصى عبر رشقها بالحجارة.

واستمرت اقتحامات المستوطنين لنحو 3 ساعات بحراسة الشرطة قبل انسحابهم من المكان الذي يشهد منذ أيام توترات متصاعدة على خلفية عزم مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل الأقصى.
 

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