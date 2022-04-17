عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع حجر أساس مجمع تبريد اللقاحات والأمصال في 6 أكتوبر

الصين تضع حجر أساس
الصين تضع حجر أساس لمجمع تبريد اللقاحات والأمصال في مصر

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج إنه شهد مع الوزير خالد عبد الغفار وضع حجر الأساس لبناء مخزن تبريد للقاحات في مدينة 6 أكتوبر بمساعدة الصين.

وأضاف على حسابه بموقع تويتر أن "المخزن بسعة تخزين 150 مليون جرعة لقاح، وسيعزز سعة التخزين المحلية.. ويساعد في عمل التطعيم، ويحسن قدرة الصحة العامة ويقدم ضمانًا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في مصر".

وفي وقت سابق، قالت السفارة الصينية إن الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي وحفظ اللقاحات والأمصال بمجمع "فاكسيرا" بدأت هذا الأسبوع، برعاية شركة "سينوفاك" الصينية.

وأوضح سفير الصين أنه بدعم من شركة الأدوية الحيوية الصينية "سينوفاك"، ستعمل المنشأة على تعزيز سعة تخزين اللقاحات في مصر.

على جانب آخر، قال لياو إن من دواعي سروره حضور "الفعالية الخيرية المنظمة من قبل اتحاد الغرف التجارية الصينة في مصر".

وأكد أن تقديم المساعدات للمصريين المحتاجين خلال شهر رمضان يعكس الصداقة العميقة بين الشعبين الصيني والمصري اللذين يشاركان في السراء والضراء.

وأشار إلى أن الحرص على فعل الخير والاستعداد لرد الجميل من التقاليد الحميدة للأمة الصينية.

وتابع السفير الصيني:  نظم اتحاد الغرف التجارية الصينية في مصر الفعاليات الخيرية في رمضان للسنة الثامنة على التوالي منذ عام 2015.. وأهدت أكثر من 10 آلاف من الكرتونة الخيرية لرعاية حوالي 40 ألف أسرة فقيرة في مصر".

الصين السفير الصيني مصر تبريد اللقاحات تخزين اللقاحات مصر والصين كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

السيسي يتابع جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

شحنة مستلزمات طبية هدية من الصين لجامعة الدول العربية.. تفاصيل

الصين توافق على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة سلالة أوميكرون

ترشيحاتنا

حرقوا المصحف.. الخارجية العراقية تستدعي سفير السويد

السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لبحث تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

مجموعات قتالية.. الداخلية تداهم البؤر الاجرامية وأوكار تجارة المخدرات.. فيديو

السيسي يوجه بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية للقضاء على ظاهرة الغُرم

صدمة وبكاء.. إصابة مروعة في مباراة بيرنلي ووست هام بالدوري الإنجليزي |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 1997.. حلم الجنوبي..حينما وقفت سيمون أمام صلاح السعدني لتقديم رسالة للجمهور

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

فيديو

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

أكرم حسنى لـ آيتن عامر : بحبك يا توتا

نصبت على الشباب بجمالها.. قصة مكة محمد طبيبة الأسنان المزيفة

أضخم صخرة جليدية بالقرب من الشمس.. وكالة ناسا تفجر مفاجأة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ