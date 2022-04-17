وضع حجر أساس مجمع تبريد اللقاحات والأمصال في 6 أكتوبر

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج إنه شهد مع الوزير خالد عبد الغفار وضع حجر الأساس لبناء مخزن تبريد للقاحات في مدينة 6 أكتوبر بمساعدة الصين.

وأضاف على حسابه بموقع تويتر أن "المخزن بسعة تخزين 150 مليون جرعة لقاح، وسيعزز سعة التخزين المحلية.. ويساعد في عمل التطعيم، ويحسن قدرة الصحة العامة ويقدم ضمانًا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في مصر".

اليوم ١٤،يسرني أن شهدت وضع حجر الأساس مع الوزير خالد عبد الغفار لبناء مخزن تبريد للقاحات في مدينة ٦ أكتوبر بمساعدة الصين.المخزن بسعة تخزين ١٥٠ مليون جرعة لقاح سيعزز سعة التخزين المحلية،يساعد في عمل التطعيم،يحسن قدرة الصحة العامة ويقدم ضمانًا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في مصر. https://t.co/ndeNcT9SBq — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) April 17, 2022

وفي وقت سابق، قالت السفارة الصينية إن الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي وحفظ اللقاحات والأمصال بمجمع "فاكسيرا" بدأت هذا الأسبوع، برعاية شركة "سينوفاك" الصينية.

وأوضح سفير الصين أنه بدعم من شركة الأدوية الحيوية الصينية "سينوفاك"، ستعمل المنشأة على تعزيز سعة تخزين اللقاحات في مصر.

على جانب آخر، قال لياو إن من دواعي سروره حضور "الفعالية الخيرية المنظمة من قبل اتحاد الغرف التجارية الصينة في مصر".

وأكد أن تقديم المساعدات للمصريين المحتاجين خلال شهر رمضان يعكس الصداقة العميقة بين الشعبين الصيني والمصري اللذين يشاركان في السراء والضراء.

وأشار إلى أن الحرص على فعل الخير والاستعداد لرد الجميل من التقاليد الحميدة للأمة الصينية.

وتابع السفير الصيني: نظم اتحاد الغرف التجارية الصينية في مصر الفعاليات الخيرية في رمضان للسنة الثامنة على التوالي منذ عام 2015.. وأهدت أكثر من 10 آلاف من الكرتونة الخيرية لرعاية حوالي 40 ألف أسرة فقيرة في مصر".